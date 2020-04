Coronavirus | l’approccio ‘test per tutti’ può funzionare?

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Quante persone, pur non avendo sintomi evidenti, sono positive al SARS-Cov-2? Come si diffonde il virus una volta entrato in un Paese e quanto velocemente è capace di mutare? Il 43% dei casi positivi identificati in uno Studio islandese, pubblicato oggi sul New England Journal of Medicine, non aveva alcun sintomo al momento del test; questo risultato conferma il timore che gli infettati asintomatici possano diffondere il contagio. Lo Studio relativo alla diffusione precoce in Islanda del virus SARS-Cov-2, è stato realizzato da un team composto da ricercatori di deCODE Genetics, società controllata da Amgen, Operatori del Ministero della Salute islandese e dell’Ospedale Universitario Nazionale (NUHI). Lo screening effettuato da deCODE avrà benefici immediati e pratici per la salute pubblica, e i risultati potrebbero essere particolarmente ...