Coronavirus in Italia: lieve aumento contagi e 578 morti. Al via test sierologici (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Sono 105.418 gli attualmente positivi nel nostro Paese, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675. Nelle ultime 24 ore, si registrano 578 decessi, in totale 21.645 mentre sono 38.092 i guariti (+962). Sale, dunque, a 165.155 il numero totale dei casi totali da Coronavirus – comprese vittime e guariti – in Italia: questo il bollettino aggiornato nel corso del consueto punto stampa alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel sottolineare che continua a scendere il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.Si continua, intanto, a parlare della cosiddetta Fase due, quella della “convivenza” con il virus: tante ancora le incognite. “La valutazione del rischio è la procedura essenziale per capire cosa può riaprire e in base a quali requisiti”, ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Calo di ricoveri e contagi in Italia - 578 morti e quasi mille guariti

