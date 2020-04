Coronavirus, Finanza acquisisce documenti negli uffici della Regione Lombardia: inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio – VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, la Finanza ha iniziato ad acquisire documenti negli uffici della Regione Lombardia Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza stanno svolgendo accertamenti sulla gestione di ospiti anziani e pazienti al Pio Albergo Trivulzio e ad altre Rsa milanesi durante l’emergenza Coronavirus. Hanno iniziato ad acquisire documenti negli uffici della … L'articolo Coronavirus, Finanza acquisisce documenti negli uffici della Regione Lombardia: inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - la Guardia di Finanza sequestra mascherine con il logo delle squadre di Serie A [DETTAGLI]

Coronavirus - inchiesta sul Pat : la Finanza in Regione per acquisire documenti

La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell'ambito dell'inchiesta sul Coronavirus. La guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio. Coronavirus, blitz della guardia di finanza al Trivulzio. Sono 300 i morti tra il Pio Albergo e l'istituto Don Gnocchi.

Coronavirus, circolare Viminale: controlli sulla distanza di un metro in aziende, negozi, supermercati Termoscanner dalla «fase 2»

Alla Guardia di Finanza sono state invece affidate le verifiche sulle autocertificazioni delle persone durante l'emergenza Covid-19.

CORONAVIRUS: OPPOSIZIONI IN REGIONE LOMBARDIA AVVIANO ITER PER ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA

Finanza e Semplificazione di Regione Lombardia Davide Caparini replicando al consigliere regionale Pizzul che ha chiesto una commissione per valutare il modello di gestione della sanita' lombarda.

