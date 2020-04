Campania, in un giorno +18 morti ma contagi dimezzati (Di mercoledì 15 aprile 2020) 15 aprile – La Unità di Crisi della regione Campania comunica, alle ore 17 del 15 aprile, un incremento di un terzo (18) dei decessi divulgati alla stessa ora del giorno precedente (12) il triplo sul valore di due giorni prima (6). Il totale dei morti sale, spaventosamente, a 278. Dimezzato l’incremento giornaliero dei guariti (+27 rispetto ai 55 del giorno prima), per un totale che si attesta a 442. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi (+38) porta il totale a 3.807. Secondo aumento consecutivo (il quarto negli ultimi 17 giorni) nel numero dei ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: oggi sono 86, quattro in più di ieri. I tamponi effettuati sono stati 39.534. Il termine di paragone con il vicino Lazio (quasi la stessa popolazione) è impetuoso: A Roma e nelle altre quattro province sono stati effettuati 75.584 test. Su base ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - grande notizia : in Campania crollo dei positivi - in un solo giorno mai così pochi

Coronavirus - la Campania tra le regioni più 'dure' del Governo : tutte le novità del giorno

Campania - sesto giorno di calo ricoveri in rianimazione (Di mercoledì 15 aprile 2020) 15 aprile – La Unità di Crisi della regionecomunica, alle ore 17 del 15 aprile, un incremento di un terzo (18) dei decessi divulgati alla stessa ora delprecedente (12) il triplo sul valore di due giorni prima (6). Il totale deisale, spaventosamente, a 278. Dimezzato l’incremento giornaliero dei guariti (+27 rispetto ai 55 delprima), per un totale che si attesta a 442. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi (+38) porta il totale a 3.807. Secondo aumento consecutivo (il quarto negli ultimi 17 giorni) nel numero dei ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: oggi sono 86, quattro in più di ieri. I tamponi effettuati sono stati 39.534. Il termine di paragone con il vicino Lazio (quasi la stessa popolazione) è impetuoso: A Roma e nelle altre quattro province sono stati effettuati 75.584 test. Su base ...

tgr_campania : #coronavirus Gli elicotteri della Guardia di Finanza nei cieli di Napoli per controllare il territorio: nel giorno… - amaniero : Report Covid19 - 15 aprile Italia, Lombardia, Lazio, Campania - occhio_notizie : #Coronavirus in #Campania: l'andamento dei contagi giorno per giorno - INFOGRAFICA - Vik_Sc : @NapoliCapitale Forza #Campania ...lasciate perdere chi ogni giorno trova il tempo per denigrarci e butta fango sul… - Scisciano : Campania, coronavirus. A. Cesaro (FI):”Basta indugi, consentire l’asporto oggi stesso”: Napoli, 15 Aprile – “Ogni g… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania giorno Coronavirus in Campania, dodici vittime in un giorno: ma sale il numero dei guariti Il Mattino De Luca: ecco le misure per la fase 2 nella Regione Campania

Di seguito, le dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca in merito alle misure messe in campo dalla Regione Campania per la fase 2 ... a lavorare circa 3000 tamponi al giorno. Questa attività è ...

Il governo Conte accelera i pagamenti: bonus di 600 euro entro il 17 aprile

la produzione mentre i dati per la cassa in deroga al momento sono stati inviati fino al giorno prima di Pasqua da 11 Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana ...

Di seguito, le dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca in merito alle misure messe in campo dalla Regione Campania per la fase 2 ... a lavorare circa 3000 tamponi al giorno. Questa attività è ...la produzione mentre i dati per la cassa in deroga al momento sono stati inviati fino al giorno prima di Pasqua da 11 Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana ...