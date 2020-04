Antonella Elia | il ricordo di Raimondo Vianello a 10 anni dalla sua scomparsa

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Era il 15 aprile del 2010 quando i giornali diedero la notizia della morte di. Poco dopo lo raggiunse anche la sua Sandra (Mondaini), al fianco della quale trascorse tutta la vita e con cui costruì una meravigliosa famiglia, che oggi vive nella loro vecchia e maestosa casa. Da allora sono trascorsi 10, ma nella memoria degli italiani è ancora vivo ildi uno dei più grandi pilastri della storia della nostra tv. Naturalmente tanti sono anche i vip che hanno lavorato cone che in questi giorni non hanno potuto fare a meno di dedicargli un pensiero. Tra questi anche, reducerecente esperienza del Grande Fratello Vip, dove è arrivata in finale., un mentore per, per, è stato uno dei 3 mentori cui la showgirl ancora oggi fa ...