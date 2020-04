‘Amici 19’ | Nicolai Gorodiskii si scaglia contro Alessandra Celentano e Timor Steffens

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Secondo classificato nel circuito ballo ad Amici 19, subito dopo il “rivale” Javier Rojas,ha sfruttato i propri canali social nelle ultime ore per togliersi qualche sassolino di troppo dalla scarpa. Pubblicando un video di una ragazzina che balla guardandolo in tv, il danzatore ha ammesso: “Ragazzi, ho ricevuto uno dei regali più grandi e soddisfacenti della mia vita… è per questo che ballo … io non ballo per essere perfetto e per piacere a gente come la… ma proprio non me ne frega di quello che dice lei, non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente come tutti i insegnanti che ho avuto per fortuna“. E’ risaputo, infatti, che né la maestra, né il maestronutrissero particolare stima artistica nei confronti del ...