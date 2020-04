Wizz Air tra conferma piani crescita e sacrifici

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –Air ha fornito un aggiornamento per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2020, stimando un utile di 350-355 milioni di euro, in linea con la guidance, nonostante il mese scorso il traffico sia diminuito del 34% rispetto a marzo 2019 e la compagnia aerea sia stata costretta ad operare al 3% della sua capacità pre-epidemia. Prevedendo di contabilizzare oneri non ricorrenti per 70-80 milioni, fra marzo e maggio, legati all’epidemia,Air ora attende di generare nel 2020 un utile netto non superiore a 270-280 milioni e si dice impossibilitata a fornire una guidance per l’esercizio 2021.ta invece una posizione finanziaria solida e liquidità per 1,5 miliardi di euro al 31 marzo 2020. ” Una delle più forti nel settore aeronautico”, sottolinea una nota.Air si dice pronta ad adeguare la capacità alle ...