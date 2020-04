Uomini e Donne torna in tv con un format tutto nuovo: ecco le novità (Di martedì 14 aprile 2020) Ritorna in tv Uomini e Donne, il dating show più seguito in Italia che andrà in onda a partire da lunedì 20 aprile su Canale 5 alle ore 14:45. Il programma di Maria De Filippi però ha in serbo per noi un’importante novità: un format completamente diverso. Il programma, che era stato sospeso a causa del covid19, ritorna con due protagoniste volute dalla conduttrice: Gemma Galgani e Giovanna Abate. Le due Donne, questa volta, avranno la possibilità di essere corteggiate in maniera diversa, conoscendo la loro anima gemella solo attraverso la scrittura. Un computer e tante dolci parole scritte per email saranno tutto il necessario per provare a far breccia nei cuori della dama torinese e della bella Giovanna. ecco i dettagli rivelati dalla conduttrice: Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone,oltre a quelle che ... Leggi su trendit Uomini e Donne dal 20 aprile 2020 su Canale 5. Gemma Galgani e Giovanna Abate corteggiate con le parole (video)

