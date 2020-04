Tumori | ormone scudo contro l’infiammazione intestinale | lo studio italiano

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Unl’infiammazionee il rischio di tumore del colon-retto. A evidenziare l’importante ruolo dell’Fgf19 è un gruppo di ricercatori dell’Università di Bari, coordinato da Antonio Moschetta, che ha pubblicato sulla rivista EbioMedicine (pubblicata da Lancet), i risultati di unosostenuto da Fondazione Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Questo(la sigla sta per Fibroblast Growth Factor19) “è stato identificato qualche anno fa dal nostro gruppo di ricerca in collaborazione con altri gruppi americani. Fgf19 – spiega Moschetta – viene prodotto dall’intestino in seguito all’ingestione di nutrienti specifici e segnala la fine della digestione. Inoltre, regola la produzione di bile e una serie di processi metabolici molto ...