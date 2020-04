Q Talks - Rendering | così anticipiamo i modelli che verranno | ne parliamo oggi alle 15 30

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 aprile 2020) Grande spirito di osservazione, attenzione maniacale ai dettagli e fonti affidabili: sono questi gli ingredienti fondamentali per creare le ricostruzioni deiche. Iche ogni mese pubblichiamo nella sezione Anteprime del mensile sono tra le pagine più lette di Quattroruote. Quei disegni, che svelano in anticipo le forme delle autoquali i designer delle Case stanno ancora lavorando, sono frutto di abilità e di un grande lavoro di raccolta di informazioni. Nenellappuntamento con i Q, che per loccasione cambia orario: la diretta, infatti, è in programma15.30 sulla nostra pagina Facebook. A spiegare tutti i segreti di questarte sarà il nostro illustratore Marcelo Poblete insieme a Roberto Ungaro e Roberto Lo Vecchio. Non mancate!