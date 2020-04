L’evoluzione oscura dell’anima

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Siamo amanti della circolarità. Ci piacciono da morire le storie che non si quando iniziano e neanche quando finiscono ma poi in fondo, a pensarci bene, tutto torna. Vista l’assurdità del momento storico in cui viviamo, pensiamo per un momento al mondo r’n’b come a un segmento. Per non far torto a nessuno tagliamo via brutalmente i due estremi. Una bella sforbiciata a Funeral di Lil Wayne, forse il suo disco peggiore, un peccato perché lui ha talento da regalare, … Continua L'articolo L’evoluzionedell’anima proviene da il manifesto.