Lega | inserire in fasce rischio altre categorie professionali sanità

Roma – "Come noto, in data 10 aprile e' stato firmato un accordo, tra la Regione Lazio unita' di Crisi COVID-19, con le Organizzazione Sindacali regionali Confederali, le Organizzazioni Sindacali regionali Funzione pubblica e sanita', le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, finalizzato ad individuare agli strumenti utilizzabili per remunerare le particolari ed eccezionali condizioni in cui sono chiamati ad operare i lavoratori impegnati nell'emergenza Covid, al fine di compensare le condizioni di particolare disagio e l'intensita' dell'impegno professionale profuso. Di fatto, con l'accordo de quo, la Regione Lazio riconosce un emolumento per l'eccezionale, straordinaria e non prevedibile attivita' svolta dai dipendenti del Ssr nel periodo dell'emergenza." "Nello specifico, tale riconoscimento ...

Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali della Lega Lazio, Pasquale Ciacciarelli, Orlando Angelo Tripodi, Laura Cartaginese, Daniele Giannini e Laura Corrotti. “Il riconoscimento economico su ...

Coronavirus, balneari a rischio. Tripodi, Lega: “Zingaretti consenta inizio manutenzione e ripascimento”

L’invito è di seguire il modello delle Regioni più coraggiose e mettere in campo tutti i provvedimenti utili affinché il tutto sia ... sistemazione delle spiagge nel piano ‘Sblocca opere’ richiesto ...

Cosi' in un comunicato i consiglieri regionali della Lega Lazio, Pasquale Ciacciarelli, Orlando Angelo Tripodi, Laura Cartaginese, Daniele Giannini e Laura Corrotti. "Il riconoscimento economico su ...

L'invito è di seguire il modello delle Regioni più coraggiose e mettere in campo tutti i provvedimenti utili affinché il tutto sia ... sistemazione delle spiagge nel piano 'Sblocca opere' richiesto ...