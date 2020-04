Le librerie in alcune regioni restano aperte solo sulla carta (Di martedì 14 aprile 2020) C’erano i librai che aspettavano questo 14 aprile per riaprire. Si pensi, ad esempio, a quelli della Sardegna. Era tutto pronto per alzare le saracinesche e per tornare a riempire gli scaffali, quando nella tarda serata di Pasquetta è arrivata una nuova ordinanza restrittiva della regione che impedisce la riapertura delle librerie, come era stato previsto dal dpcm del governo, annunciato il 10 aprile e che sarebbe dovuto entrare in vigore nella giornata del 14 aprile. Ma la Sardegna non è l’unica regione a tenere ancora chiuse le librerie: Lombardia, Piemonte, Campania e Trentino-Alto Adige non le hanno riaperte, mentre invece l’Emilia-Romagna continua a tenerle chiuse in alcune province (Piacenza, Rimini e Medicina, paese in provincia di Bologna). In Lazio la riapertura è stata posticipata al 20 aprile, mentre si è già detto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 aprile 2020) C’erano i librai che aspettavano questo 14 aprile per riaprire. Si pensi, ad esempio, a quelli della Sardegna. Era tutto pronto per alzare le saracinesche e per tornare a riempire gli scaffali, quando nella tarda serata di Pasquetta è arrivata una nuova ordinanza restrittiva della regione che impedisce la riapertura delle, come era stato previsto dal dpcm del governo, annunciato il 10 aprile e che sarebbe dovuto entrare in vigore nella giornata del 14 aprile. Ma la Sardegna non è l’unica regione a tenere ancora chiuse le: Lombardia, Piemonte, Campania e Trentino-Alto Adige non le hanno ri, mentre invece l’Emilia-Romagna continua a tenerle chiuse inprovince (Piacenza, Rimini e Medicina, paese in provincia di Bologna). In Lazio la riapertura è stata posticipata al 20 aprile, mentre si è già detto ...

Nel dettaglio, il decreto dà la possibilità di riaprire a librerie, cartolibrerie, studi professionali ... Un sistema molto differenziato che ha prodotto una certa eterogeneità, con alcune regioni, ...

Riaprono oggi, in Italia, le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono le attività forestali, l'industria del legno e anche la produzione di computer. Questo ...

Nel dettaglio, il decreto dà la possibilità di riaprire a librerie, cartolibrerie, studi professionali ... Un sistema molto differenziato che ha prodotto una certa eterogeneità, con alcune regioni, ...Riaprono oggi, in Italia, le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione di computer. Questo ...