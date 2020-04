La polmonite è soltanto la punta dell'iceberg. Per molti è fatale un'embolia: ok all'eparina (Di martedì 14 aprile 2020) Maria Sorbi Il capitano Gennaro Riccardi mostra una boccetta di Eparina durante la conferenza stampa dei carabinieri L'Aifa dà le linee guida. Via allo studio specifico sull'uso dell'anti coagulante Dopo quasi due mesi di no stop nei reparti Covid, i medici si sono fatti un'idea precisa sull'infezione: la polmonite è solo la punta dell'iceberg della malattia. Quella che in realtà si scatena, nei casi più gravi, è una tempesta infiammatoria che coinvolge più organi. E la morte dei pazienti non avviene necessariamente per asfissia, ma molto spesso è provocata da un'embolia. Tant'è vero che nei reparti Covid si usa sempre più spesso l'eparina, fluidificante del sangue a basso peso molecolare. L'agenzia del farmaco Aifa ha preso atto di queste terapie sempre più utilizzate e sollecita «l'urgente ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 aprile 2020) Maria Sorbi Il capitano Gennaro Riccardi mostra una boccetta di Eparina durante la conferenza stampa dei carabinieri L'Aifa dà le linee guida. Via allo studio specifico sull'uso'anti coagulante Dopo quasi due mesi di no stop nei reparti Covid, i medici si sono fatti un'idea precisa sull'infezione: la; solo laa malattia. Quella che in realtà si scatena, nei casi più gravi,; una tempesta infiammatoria che coinvolge più organi. E la morte dei pazienti non avviene necessariamente per asfissia, ma molto spesso; provocata da un'embolia. Tant'; vero che nei reparti Covid si usa sempre più spesso l'eparina, fluidificante del sangue a basso peso molecolare. L'agenzia del farmaco Aifa ha preso atto di queste terapie sempre più utilizzate e sollecita «l'urgente ...

La giornalista era poi risultata negativa al tampone. A quanto si apprende, la conduttrice di "Mezz'ora in più" era stata ricoverata per una grave forma di polmonite ...

"Chiariamo in modo preciso una volta per tutte - ha ripetuto Zangrillo - tutti i malati ricoverati nelle terapie intensive italiane e presumo occidentali, e anche in quelle cinesi, hanno come ...

