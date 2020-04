La Fieg chiede la sospensione di Telegram per “pirateria editoriale”

(Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Arginare il rischio del consolidamento di una pratica abitudinaria: quella di leggere gratuitamente i giornali diffusi illecitamente via chat”. E' quantolache rilancia la necessita' di un intervento forte dell'Agcom contro la pirateria editoriale, che “in un momento difficile dove tutto il mondo e' colpito dal Covid-19 appare urgente e non piu' procrastinabile”. Secondo un'analisi condotta dalla Federazione Italiana Editori Giornali, infatti, diminuiscono le copie dei quotidiani acquistate ogni giorno (-58% dal 2007 al 2019), ma il calo dei lettori e' molto meno accentuato (-24%). Questo significa che diminuiscono gli acquirenti e aumentano i lettori di copie pirata o articoli di stampa illegalmente diffusi. Attualmente, il fenomeno che desta maggiori preoccupazioni e' legato alla diffusione illecita di contenuti attraverso ...

L'analisi condotta dagli uffici della FIEG simula anche gli effetti di rimbalzo della copia pirata su piattaforme esterne a Telegram, sia relativamente al traffico dati e ai possibili rischi di ...Per questo motivo Fieg, in vista degli interventi emendativi al dl Cura Italia e del nuovo decreto Aprile in via di formazione, sollecita il recepimento di alcune richieste, “utili per limitare ...