(Di martedì 14 aprile 2020) Altro lutto nel mondo del calcio, questa volta in casa. L’annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale del club granata, è morto Piero Gay, appassionato del Toro e fondatore nel 1951 dei Fedelissimi Granata, primo esempio in Italia del tifo organizzato. “Il Presidente Urbano Cairo – unitamente ai dirigenti, ai dipendenti, ai tecnici, ai calciatori e a tutto il settore giovanile delFootball Club – partecipa sentitamente al dolore della famiglia Gay per la scomparsa di Piero Gay,d’altrimemoriagranata, sempre e comunque orgoglioso e Fedelissimo tifoso del Toro. Piero Gay era amico di tutti. Elegante nei modi e nei toni, brillante nell’eloquio, lucido nelle analisi, profondo nei giudizi, ha fatto conoscere il, quello Grande e anche quello meno grande, a generazioni di ...

CalcioWeb : Il #Torino ricorda una figura storica: 'era un signore d’altri tempi, indiscutibile memoria granata' - - davided81 : Facebook mi ricorda che 8 anni fa Barbara D'urso sorrideva guardando la luce su tutti i mezzi pubblici di Torino… - ilnazionaleit : Calcio. Il Toro Club Sanremo ricorda la strada intitolata al Grande Torino un anno fa - RivieraSportit : Calcio. Il Toro Club Sanremo ricorda la strada intitolata al Grande Torino un anno fa - thefreedreamer : Strong mi ricorda la fan-action di Torino, quando abbiamo alzato tutti il foglio con scritto “YOU MAKE ME STRONG” #1DOnlineConcertStayAtHome -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ricorda

CalcioWeb

Quella mattina c’erano visitatori in coda e abbiamo dovuto allontanarli - ricorda Costa, come fosse una vita fa - Da quel momento ... Così come si potrebbe riaprire ‘Italia in miniatura’, che è ...Coronavirus, si allunga il bilancio delle vittime della pandemia da Covid19 nel mondo: ad oggi sono oltre 120mila i morti a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge ...