Franco Lauro | morto il giornalista Rai per un malore improvviso

(Di martedì 14 aprile 2020) Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: è, volto noto di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre.Ilè stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un. Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato,è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo Rai.Nato a Roma nel 1961, era entrato in Rai nel 1984: in 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket.