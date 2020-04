De Falco: “Il decreto per chiudere i porti è stato un grave errore” (Di martedì 14 aprile 2020) Il senatore del Gruppo Misto attacca il Governo per questo provvedimento. “Si sta agendo molto male sul fronte degli immigrati”, ha dichiarato De Falco. Continua a tenere banco la questione relativa alla gestione degli immigrati. E si continua a contestare al Governo il decreto per la chiusura dei porti in entrata. A prendere la parola … L'articolo De Falco: “Il decreto per chiudere i porti è stato un grave errore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 14 aprile 2020) Il senatore del Gruppo Misto attacca il Governo per questo provvedimento. “Si sta agendo molto male sul fronte degli immigrati”, ha dichiarato De. Continua a tenere banco la questione relativa alla gestione degli immigrati. E si continua a contestare al Governo ilper la chiusura deiin entrata. A prendere la parola … L'articolo De: “Ilper&eunerrore” proviene da www.meteoweek.com.

