Covid-19, edicola apre a Pasqua come previsto dalla Regione ma viene sanzionata (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Ha aperto l’edicola il giorno di Pasqua come espressamente previsto dall’ordinanza della Regione Campania, contravvenendo però all’ordinanza del sindaco del suo comune, Mondragone (Caserta), e venendo per questo sanzionata dalla Guardia di Finanza. Una emblematica vicenda di contrasto tra la miriade di provvedimenti emessi in questi giorni di emergenza Coronavirus dai diversi soggetti istituzionali, che ricalca in piccolo quanto sta avvenendo anche tra Stato e Regioni; nel caos a farne le spese è stato un piccolo imprenditore che pensava di essere nel giusto ad aprire, ed invece ora dovrà pagare una sanzione amministrativa di 400 euro e dovrà inoltre restare chiuso cinque giorni. I finanzieri della Compagnia di Mondragone hanno comminato la sanzione sulla base dell’ordinanza emessa dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Ha aperto l’il giorno diespressamentedall’ordinanza dellaCampania, contravvenendo però all’ordinanza del sindaco del suo comune, Mondragone (Caserta), e venendo per questoGuardia di Finanza. Una emblematica vicenda di contrasto tra la miriade di provvedimenti emessi in questi giorni di emergenza Coronavirus dai diversi soggetti istituzionali, che ricalca in piccolo quanto sta avvenendo anche tra Stato e Regioni; nel caos a farne le spese è stato un piccolo imprenditore che pensava di essere nel giusto ad aprire, ed invece ora dovrà pagare una sanzione amministrativa di 400 euro e dovrà inoltre restare chiuso cinque giorni. I finanzieri della Compagnia di Mondragone hanno comminato la sanzione sulla base dell’ordinanza emessa dal ...

I libri si possono comprare attraverso la vendita a domicilio, on line o nelle edicole regolarmente aperte. Oggi ... "Stiamo attraversando una fase molto delicata della diffusione epidemiologica da ...

