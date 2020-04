Covid-19, 12 tamponi positivi nel salernitano nel giorno di Pasquetta: i comuni (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 12 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nella giornata di Pasquetta, 13 aprile, nel territorio salernitano. Nello specifico infatti, su 283 tamponi esaminati presso il laboratorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno, 12 sono risultati positivi. I dati sono stati rilevati alle ore 23 di ieri sera e i comuni interessati dai casi di contagio sono: 6 Scafati, 2 Sala Consilina, 1 Cava de’Tirreni, 1 Caggiano, 1 Nocera Inferiore, 1 San Cipriano Picentino. L'articolo Covid-19, 12 tamponi positivi nel salernitano nel giorno di Pasquetta: i comuni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Emergenza Covid-19 - due tamponi positivi in Irpinia

