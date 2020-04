Coronavirus: in Toscana accordo per effettuare 400.000 test sierologici (Di martedì 14 aprile 2020) “Definito l’accordo quadro con i laboratori privati per” effettuare i test sierologici per il Coronavirus: 61 quelli “che hanno risposto all’avviso di Estar dando la propria disponibilità ad effettuare test per conto della Regione ad integrazione del lavoro già fatto dal Ssr“. Così il governatore toscano Enrico Rossi. Il Ssr è già impegnato in 140.000 test riservati prioritariamente ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa. Ora con i privati si arriva a 400.000 comprendendo i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti fin dall’11 marzo.L'articolo Coronavirus: in Toscana accordo per effettuare 400.000 test sierologici Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - altri 20 decessi in Toscana. Sono 137 i nuovi casi positivi

Coronavirus - in Toscana altri 277 casi e 28 morti ma aumentano i guariti

Coronavirus in Toscana : 20 morti (età media 84 anni) - oggi 14 aprile. E 137 i nuovi contagi (Di martedì 14 aprile 2020) “Definito l’quadro con i laboratori privati per”per il: 61 quelli “che hanno risposto all’avviso di Estar dando la propria disponibilità adper conto della Regione ad integrazione del lavoro già fatto dal Ssr“. Così il governatore toscano Enrico Rossi. Il Ssr è già impegnato in 140.000riservati prioritariamente ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa. Ora con i privati si arriva a 400.000 comprendendo i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti fin dall’11 marzo.L'articolo: inper400.000Meteo Web.

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Toscana, dati #14aprile ?? 2.404 tamponi analizzati ultime 24 ore (82.269 totali) ?? 137 nuov… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte. Poco più di 500 casi in 24 ore, oltre 17200 positivi totali. Il Piemonte è al primo posto… - regionetoscana : Tutte le informazioni per i cittadini, i lavoratori, le imprese e le istituzioni - salutedomani : Coronavirus Toscana, utilizzo del plasma iperimmune di pazienti guariti - Dome689 : Ultime notizie – La Toscana trova accordo per 400mila test sierologici. Asl di Torino perde tracce di alcuni pazien… -