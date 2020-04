Coronavirus, Fellaini è guarito: il centrocampista è stato dimesso (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, Fellaini è guarito. A comunicarlo lo Shandong Luneng, ora il giocatore dovrà osservare 14 giorni di quarantena Marouane Fellaini è guarito dal Covid-19 ed è stato dimesso dall’ospedale. A confermarlo il club di appartenenza, lo Shandong Luneng. Il giocatore non è risultato positivo al tampone e ora può riprendere gradualmente l’attività. Per il momento l’ex Manchester United dovrà osservare un altro periodo di quarantena di 14 giorni, come previsto dalle leggi del governo cinese. Terminato questo periodo il calciatore belga potrà tornare ad allenarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - tutti gli sportivi positivi al covid-19. Ci sono anche Dybala - Rugani e Fellaini

