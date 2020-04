Chernobyl, l’Ucraina: “Circoscritto l’incendio della foresta contaminata”. Era arrivato a 1,5 km dalla centrale nucleare saltata in aria (Di martedì 14 aprile 2020) Era arrivato a poco più di un chilometro dal reattore numero 4, che nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 saltò in aria provocando la più grave catastrofe nucleare della storia. Ma dopo oltre una settimana di lotta, sostengono le autorità ucraine, ora è innocuo. L’incendio divampato dieci giorni fa nella foresta contaminata attorno alla centrale di Chernobyl è stato circoscritto: non c’è più un “fuoco aperto”, hanno annunciato i servizi di emergenza ucraini, e le radiazioni sono nella norma. Lunedì Greenpeace aveva dichiarato, sulla base di immagini satellitari, che le fiamme erano ad appena 1,5 chilometri dalla centrale e dal reattore numero 4, adesso protetto da un nuovo scudo protettivo che limita le fughe radioattive: si chiama New Safe Confinement ed è una sorta di gigantesca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 aprile 2020) Eraa poco più di un chilometro dal reattore numero 4, che nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 saltò in aria provocando la più grave catastrofe nuclearestoria. Ma dopo oltre una settimana di lotta, sostengono le autorità ucraine, ora è innocuo. L’incendio divampato dieci giorni fa nellacontaminata attorno alla centrale diè stato circoscritto: non c’è più un “fuoco aperto”, hanno annunciato i servizi di emergenza ucraini, e le radiazioni sono nella norma. Lunedì Greenpeace aveva dichiarato, sulla base di immagini satellitari, che le fiamme erano ad appena 1,5 chilometri dalla centrale e dal reattore numero 4, adesso protetto da un nuovo scudo protettivo che limita le fughe radioattive: si chiama New Safe Confinement ed è una sorta di gigantesca ...

Noovyis : (Chernobyl, l’Ucraina: “Circoscritto l’incendio della foresta contaminata”. Era arrivato a 1,5 km dalla centrale nu… - chribani : RT @Zeta_Luiss: Da giorni le fiamme bruciano i boschi attorno a #Chernobyl, in Ucraina. L'incendio ha raggiunto Pripyat e si avvicina al si… - LPaccarie : RT @Zeta_Luiss: Da giorni le fiamme bruciano i boschi attorno a #Chernobyl, in Ucraina. L'incendio ha raggiunto Pripyat e si avvicina al si… - GrecoAgostino63 : RT @MarianoGiustino: Si estende l'incendio boschivo nel nord dell'#Ucraina all'area della centrale nucleare di #Chernobyl che è abbandonata… - selinrauhl : RT @Zeta_Luiss: Da giorni le fiamme bruciano i boschi attorno a #Chernobyl, in Ucraina. L'incendio ha raggiunto Pripyat e si avvicina al si… -

Ultime Notizie dalla rete : Chernobyl l’Ucraina Da Dostoevskij a Chernobyl: eremiti & demoni nella letteratura Pangea.news