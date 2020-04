Calciatore falsifica targa dell’auto per poter circolare liberamente | licenziato NOME

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Yu Hanchao,cinese del Guangzhou Evergrande (squadra allenata da Fabio Cannavaro), è statodal proprio club. Il motivo è alquanto strano. Nella Cina meridionale, infatti, è consentito l’accesso dei veicoli non locali alle strade per quattro giorni consecutivi, dopodiché il veicolo non deve essere guidato per altri quattro giorni. L’auto del, una Mercedes, è immatricolata ad oltre 1600 miglia di distanza nella sua città natale di Liaoning. Per schivare queste restrizioni, Yu Hanchao ha provato ad alterare ladel veicolo, ma è stato filmato mentre lo faceva. Il video è finito su Weibo, il maggior social network del paese orientale. La F al posto della E. Risultato? 15 giorni di custodia, una multa di circa 700 euro e una penalità di 12 punti dalla propria patente. Il ...