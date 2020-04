BoB, Best Of Barone: Dardust porta il suo universo di musica da Red Ronnie (video) (Di martedì 14 aprile 2020) Dardust è uno e trino, ma anche qualcosa di più: lo impariamo con questo nuovo appuntamento col BoB, Best Of Barone che riassume i momenti più interessanti della puntata del Barone Rosso - il format di Red Ronnie di cui Optimagazine è media partner - del 2 marzo. https://youtu.be/scGna vdCVE "Per capire chi sei tu devo aprire Wikipedia o mi dici tu i nomi di quelli con cui hai collaborato?", chiede Red Ronnie a Dardust per introdurlo. In effetti su Dardust ci sarebbe tanto da dire: negli anni ha collaborato con Emma Marrone, Elisa, Mahmood, Thegiornalisti, Rkomi, Marco Carta e tanti altri. Dario Faini, queste le sue vere generalità, come specifica Red Ronnie quando non collabora con gli artisti per sfornare i suoi capolavori vive nel suo universo con la performance live Storm And Drugs di cui Red ha assistito alla data zero. Dall'esperienza ... Leggi su optimagazine BoB - Best Of Barone : l’indie dei Settembre guarda verso il Brasile e trova vigore da Red Ronnie (video)

Per il suo stile di cantautore inizialmente venne paragonato al il maestro della musica folk americana Bob Dylan, che in seguito lo definì «uno dei suoi artisti preferiti». John Prine è stato anche ...

Nobody | L’action thriller con Bob Odenkirk slitta al 2021

con Wonder Woman 1984 e Top Gun: Maverick – riflettendo giustamente sulla situazione che stiamo vivendo ... Noto per aver partecipato alle apprezzate serie Breaking Bad e Better Call Saul, Bob ...

