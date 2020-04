Benedetta Rossi perdona il ragazzo che l’ha insultata: “Mi ha chiesto scusa, ora lasciatelo in pace” (Di martedì 14 aprile 2020) Benedetta Rossi ha ricevuto le scuse del ragazzo che in queste ore l'ha insultata su Twitter. La foodblogger ha pubblicato il contenuto della mail che il giovane le ha inviato e ha aggiunto: "Per me questa storia si chiude qui. Ora vorrei venisse lasciato in pace: ci vuole molto più coraggio a scusarsi che ad insultare". Leggi su fanpage Benedetta Rossi risponde agli insulti sul web : “Sembra un ritrovo di bulli”

