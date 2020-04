Al vaglio l’idea di una stagione balneare con gli ombrelloni separati da gabbiotti in plexiglass (Di martedì 14 aprile 2020) L’arrivo della bella stagione, solitamente, mette gli italiani di fronte alla consapevolezza che vanno organizzate le vacanze. Nonostante la situazione unica che stiamo fronteggiando in questo periodo c’è chi, complice la Pasqua appena passata, sta cominciando a pensare alle vacanze estive. Come funzionerà quest’anno sulle nostre coste? Sarà possibile fare le vacanze estive così come le conosciamo o il distanziamento sociale imposto dall’emergenza coronavirus – con la sua fase 2 di ritorno alla normalità a scaglioni – fermerà il turismo nostrano? LEGGI ANCHE >>> Stessa spiaggia, stesso mare anche dopo l’emergenza coronavirus? Spiagge con gabbiotti in plexiglass Tra le tante idee avanzate per salvare la stagione balneare si sta vagliando anche quella – considerata particolarmente ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 aprile 2020) L’arrivo della bella, solitamente, mette gli italiani di fronte alla consapevolezza che vanno organizzate le vacanze. Nonostante la situazione unica che stiamo fronteggiando in questo periodo c’è chi, complice la Pasqua appena passata, sta cominciando a pensare alle vacanze estive. Come funzionerà quest’anno sulle nostre coste? Sarà possibile fare le vacanze estive così come le conosciamo o il distanziamento sociale imposto dall’emergenza coronavirus – con la sua fase 2 di ritorno alla normalità a scaglioni – fermerà il turismo nostrano? LEGGI ANCHE >>> Stessa spiaggia, stesso mare anche dopo l’emergenza coronavirus? Spiagge conin plexiglass Tra le tante idee avanzate per salvare lasi sta vagliando anche quella – considerata particolarmente ...

