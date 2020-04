Torino | un poliziotto filma il verbale | Dovevo andare a consumare un rapporto sessuale

popmusic_lovers : RT @catlatorre: E' stato identificato e avrà un procedimento disciplinare il poliziotto che a Torino ha sanzionato una persona e poi ha ri… - pgmalusardi : RT @catlatorre: E' stato identificato e avrà un procedimento disciplinare il poliziotto che a Torino ha sanzionato una persona e poi ha ri… - RANRoberto : RT @catlatorre: E' stato identificato e avrà un procedimento disciplinare il poliziotto che a Torino ha sanzionato una persona e poi ha ri… - ROLLERDRIVE : RT @catlatorre: E' stato identificato e avrà un procedimento disciplinare il poliziotto che a Torino ha sanzionato una persona e poi ha ri… - TutankhatonEdit : RT @catlatorre: E' stato identificato e avrà un procedimento disciplinare il poliziotto che a Torino ha sanzionato una persona e poi ha ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino poliziotto

Coronavirus, giacche verdi e poliziotti a cavallo per i controlli al Parco Nord di Milano Sono 70 le pattuglie ... Ma non c'è certo da sorridere, visto che i morti in Italia continuano al ritmo di 600 ...Ha violato il divieto di spostarsi da casa per andare dall'amante ed è stato multato dai poliziotti che lo hanno fermato nel corso di un controllo connesso con l'emergenza Covid. L'accaduto, a Torino, ...