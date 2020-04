Prete fa “un augurio frenetico” ai fedeli e poi si mette a correre e cantare per la chiesa deserta: il video diventa virale sui social (Di lunedì 13 aprile 2020) In questa Pasqua particolare a causa dell’epidemia di coronavirus siamo stati costretti a vivere le celebrazioni del triduo pasquale a distanza, seguendo le funzioni da casa. Proprio una di queste messe è diventata virale in Rete in queste ore per via dello stravagante augurio fatto dal celebrante, don Pasquale Irolla, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Terminata la funzione di Pasqua, il Prete ha dato “augurio frenetico di buona Pasqua” ai fedeli che lo seguivano in collegamento su Youtube e poi ha cominciato a correre lungo le navate della chiesa, intonando un canto sacro con voce ovviamente tremante a causa dello sforzo dovuto alla corsa. L'articolo Prete fa “un augurio frenetico” ai fedeli e poi si mette a correre e cantare per la chiesa deserta: il video diventa virale sui social proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) In questa Pasqua particolare a causa dell’epidemia di coronavirus siamo stati costretti a vivere le celebrazioni del triduo pasquale a distanza, seguendo le funzioni da casa. Proprio una di queste messe è diventata virale in Rete in queste ore per via dello stravagantefatto dal celebrante, don Pasquale Irolla, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Terminata la funzione di Pasqua, ilha dato “frenetico di buona Pasqua” aiche lo seguivano in collegamento su Youtube e poi ha cominciato alungo le navate della chiesa, intonando un canto sacro con voce ovviamente tremante a causa dello sforzo dovuto alla corsa. L'articolofa “unfrenetico” aie poi siper la chiesa deserta: il video diventa virale sui social proviene ...

