Incendio sul Matese, denunciato agricoltore di Cerreto (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – A seguito dell’Incendio boschivo verificatosi nella pomeriggio di ieri, in località Montealto, nel territorio di competenza di Cerreto Sannita, che ha visto l’intervento anche di mezzi aerei per provvedere allo spegnimento dell’Incendio, oltre a personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri Forestali e dell’Arma. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di quel centro sono riusciti a scoprirne e denunciarne l’autore. Si tratta di un agricoltore del luogo di 51 anni che, nel corso della battuta avviata dai Carabinieri subito lo scoppio dell’Incendio è stato fermato e trovato con addosso materiale come buste in plastica, corde in nylon ed un accendino, verosimilmente utilizzati per appiccare i principi di Incendio che si sono ... Leggi su anteprima24 Incendio fuori controllo sul Bellatrix al largo di Catania : equipaggio salvato dalla nave Arife - il mercantile continua a bruciare nello Jonio [VIDEO]

Incendio sulla collina dei Camaldoli - sul posto i vigili del fuoco

Cernusco sul Naviglio. Incendio in una palazzina Aler di otto piani : morti e feriti (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSannita (Bn) – A seguito dell’boschivo verificatosi nella pomeriggio di ieri, in località Montealto, nel territorio di competenza diSannita, che ha visto l’intervento anche di mezzi aerei per provvedere allo spegnimento dell’, oltre a personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri Forestali e dell’Arma. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di quel centro sono riusciti a scoprirne e denunciarne l’autore. Si tratta di undel luogo di 51 anni che, nel corso della battuta avviata dai Carabinieri subito lo scoppio dell’è stato fermato e trovato con addosso materiale come buste in plastica, corde in nylon ed un accendino, verosimilmente utilizzati per appiccare i principi diche si sono ...

emergenzavvf : Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla tarda mattina di #oggi per… - CulturalWay : Buona Pasqua a voi. Oggi Giulia, una nostra guida, ci racconta dell'incendio avvenuto nel 1997 alla Cappella della… - SilvanoSalviato : RT @emergenzavvf: Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla tarda mattina di #oggi per spegne… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla tarda mattina di #oggi per spegne… - sp04131 : RT @emergenzavvf: Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla tarda mattina di #oggi per spegne… -