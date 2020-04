Fontana: "Errori in Lombardia? Da noi virus molto violento" (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana non accetta che si parli in modo generico di Errori commessi in regione in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus: "È chiaro che il virus è stato particolarmente violento in Lombardia perché probabilmente stava circolando da diversi giorni. Altrimenti non si spiegherebbe questa violenza inaudita" dice Fontana a Rai Radio 1.Il presidente della Regione, che ha deciso di non riaprire librerie e cartolerie dal 14 aprile, come permesso dal governo a livello nazionale, vorrebbe che gli facessero "delle contestazioni specifiche sugli Errori. Noi abbiamo seguito i protocolli e le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità". Il governatore si augura che presto "si vedano ancora di più gli effetti benefici di questa chiusura. Sono convinto che presto inizierà una discesa più ... Leggi su blogo “Quali sono le contestazioni sugli errori commessi?” - ribatte il governatore Fontana

BOLLETTINO LOMBARDIA 13 APRILE/ Diretta conferenza stampa : Fontana “no errori”

Coronavirus - Fontana respinge le accuse per l'emergenza Lombardia : "Errori? Seguiti i protocolli con L'ISS" (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore dellaAttilionon accetta che si parli in modo generico dicommessi in regione in merito alla gestione dell’emergenza corona: "È chiaro che ilè stato particolarmenteinperché probabilmente stava circolando da diversi giorni. Altrimenti non si spiegherebbe questa violenza inaudita" dicea Rai Radio 1.Il presidente della Regione, che ha deciso di non riaprire librerie e cartolerie dal 14 aprile, come permesso dal governo a livello nazionale, vorrebbe che gli facessero "delle contestazioni specifiche sugli. Noi abbiamo seguito i protocolli e le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità". Il governatore si augura che presto "si vedano ancora di più gli effetti benefici di questa chiusura. Sono convinto che presto inizierà una discesa più ...

MediasetTgcom24 : Fontana: 'Errori? In Lombardia coronavirus di violenza inaudita' #coronavirusitalia - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Fontana: “Errori? Abbiamo seguito i protocolli” - Corriere : Fontana: «Errori in Lombardia? Ho seguito protocolli. La curva dei contagi rallenta ma... - nando_saviano : RT @MediasetTgcom24: Fontana: 'Errori? In Lombardia coronavirus di violenza inaudita' #coronavirusitalia - TuoSpeedy : RT @Corriere: Fontana: «Errori in Lombardia? Ho seguito protocolli. La curva dei contagi rallenta ma... -