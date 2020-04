F1 | Piloti immortali | Keke Rosberg e quel Mondiale 1982 vinto con un solo successo

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020) 34 anni prima del trionfo iridato del figlio Nico (al termine di un testa a testa molto tirato con il compagno di squadra Hamilton in Mercedes nel 2016), fuad imporsi nel Campionato del Mondo di Formula 1 delcon all’attivo undi tappa. Il pilota finlandese è l’unico della storia al pari di Mike Hawthorn nel 1958 ad aver conquistato il titolodi Formula 1 portando a casa unprimo posto in stagione, a testimonianza di una buonissima costanza di rendimento nel corso di un campionato molto anomalo. Nato a Solna il 6 dicembre 1948,esordisce nei kart nel 1965 raccogliendo diversi risultati importanti nei campionati finlandesi e scandinavi fino al 1972, in cui comincia la sua esperienza in Formula Vee. Dopo alcune stagioni molto positive, il finnico riesce a trovare un posto in Formula 2 e Formula 3 iniziando a ...