Decreto Conte sul corona-virus: uscite di casa e non firmate nessuna autocertificazione – Pericolosissime e nocivi bufale e complottismo (Di lunedì 13 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti un improbabile appello diffuso a mezzo video sulle migliori piattaforme. Non vi posteremo il video, che vi assicuriamo è stato già segnalato e vi consigliamo di segnalare alle autorità competenti. Il presunto video è una carrellata di foto e immagini di poliziotti e virus con un elenco di articoli della Costituzione citati a casaccio e una “raccomandazione” che se eseguita potrebbe portare chi decide di seguire questo consiglio ad ogni sanzione possibile, dalla multa fino alla reclusione Decreto Conte sul corona-virus: uscite di casa e non firmate nessuna autocertificazione – La pericolosa bufala L’appello, perché potete fidarvi di qualcuno che non sa neppure scrivere la parola coronavirus in modo corretto BazingaÈ il seguente Decreto Conte: Non firmate nessuna autocertificazione. In caso di ... Leggi su bufale Gasparri attacca Conte - si preoccupi di far funzionare il decreto liquidità

Ennesimo pasticcio di Conte. Decreto delirante : riaprono i negozi per bambini (ma senza alcuna indicazione)

Nuovo decreto e prime aperture già in aprile : Conte e la task force di Colao al lavoro sulla fase 2 (Di lunedì 13 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti un improbabile appello diffuso a mezzo video sulle migliori piattaforme. Non vi posteremo il video, che vi assicuriamo è stato già segnalato e vi consigliamo di segnalare alle autorità competenti. Il presunto video è una carrellata di foto e immagini di poliziotti econ un elenco di articoli della Costituzione citati accio e una “raccomandazione” che se eseguita potrebbe portare chi decide di seguire questo consiglio ad ogni sanzione possibile, dalla multa fino alla reclusionesuldie non– La pericolosa bufala L’appello, perché potete fidarvi di qualcuno che non sa neppure scrivere la parolain modo corretto BazingaÈ il seguente: Non. In caso di ...

Agenzia_Ansa : Le novità del decreto #ANSA - borghi_claudio : Arrivato l'ordine del giorno della Camera per la prossima settimana: *DECRETO OLIMPIADI* STOP (davvero) scusate… - NicolaPorro : La “potenza di fuoco” che il #Governo, con enfasi, dice di aver messo a disposizione delle imprese?! Un messaggio i… - Superteorico : RT @LaVeritaWeb: Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri non hanno risorse, le attendono dall'Ue e per il momento si limitano a centellinare que… - Noovyis : (Decreto Conte sul corona-virus: uscite di casa e non firmate nessuna autocertificazione – Pericolosissime e nocivi… -