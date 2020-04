Coronavirus | sanzionato un runner | “Corro prima dell’abbuffata di Pasqua”

Leggi su bigodino

(Di lunedì 13 aprile 2020) È passato ormai più di un mese dall’inizio delle restrizioni dovute al Covid-19. Molti decreti si sono succeduti e i divieti sono diventati man mano più stringenti, tanto che ora è vietata pressoché ogni attività. Ma evidentemente, ancora adesso ci sono moltissime persone che non hanno capito o fingono di non averlo fatto. Tutte queste persone però, sono prontamente sanzionate dalla polizia, che sta lavorando duramente per garantire il rispetto delle regole. Eccovi riportati alcuni esempi di trasgressori, un, un gruppo di amici che giocavano a carte, un uomo che passeggiava tranquillamente per le strade, multate recentemente in Campania. I controlli non si arrestano un secondo e, si cerca in tutti i modi di evitare che le persone si allontanino dalle abitazioni. Il governatore Vincenzo De Luca, ha richiesto che nei giorni ...