Coronavirus, 15.000 morti in Francia: “Lockdown fino all’11 maggio, poi riapriranno le scuole” (Di lunedì 13 aprile 2020) Crescono ancora i casi e i decessi per Coronavirus in Francia. Il numero dei contagi è aumentato di 2.673 a 98.076 e le vittime sono ormai 14.967. Lo ha reso noto la direzione della Sanita’. I nuovi casi sono 2.673, i ricoverati sono 32.113. In rianimazione sono curati 6.821 pazienti, con un trend che per il 5/o giorno consecutivo continua ad essere incoraggiante: 24 pazienti in meno nelle rianimazioni rispetto a ieri. “L’epidemia comincia a rallentare. I risultati ci sono. Gli ingressi in rianimazione diminuiscono. La speranza rinasce”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio alla nazione. “Il confinamento è prolungato fino all’11 maggio”: lo ha annunciato il presidente della Repubblica Emmanuel Macron parlando alla Nazione. Dall’11 maggio riapriranno le scuole di infanzia e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 103.000 i positivi in Italia. La Francia proroga il lockdown fino all’11 maggio – DIRETTA

Coronavirus Italia - superati i 20.000 morti e tornano ad aumentare i positivi. Iss : «È ancora fase 1»

Coronavirus nel mondo : il Regno Unito vede la luce ma il lockdown continua - balzo dei contagi in Serbia e Ucraina - quasi 15.000 casi in Africa

