“A fine quarantena lo caccerò via”: Striscia la Notizia, ex velina mette in guardia il fidanzato (Di lunedì 13 aprile 2020) Fedrica Nargi ironizza sulla quarantena passata col fidanzato Alessandro Matri Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia ha voluto sdrammatizzare il momento che sta attraversando per via della quarantena da Covid-19 per ironizzare sul fidanzato Alessandro Matri. Grazie al suo seguitissimo account Instagram, la ragazza come il resto della popolazione italiana ha manifestato la sua sofferenza nel rimanere a lungo all’intero della propria casa, ovviamente ha consigliato a i follower di rispettare le norme. A tal proposito la nota influencer ha voluto punzecchiare l’amore della sua vita, ovvero l’ex calciatore della Juventus dicendogli: “A fine quarantena giuro che ti concedo due settimane di libertà, da solo con i tuoi amici (anzi ti obbligo)”. Un posto simpatico che ha divertito molto tutti coloro che la seguono sul social network. L’ex ... Leggi su kontrokultura Federica Nargi 'caccia' Alessandro Matri / "A fine quarantena dico basta e..."

Federica Nargi - rivelazione su Matri : “A fine quarantena lo manderò via”

Federica Nargi : "Matri? Sono stanca - a fine quarantena lo mando via” - (Di lunedì 13 aprile 2020) Fedrica Nargi ironizza sullapassata col fidanzato Alessandro Matri Federica Nargi, exdilaha voluto sdrammatizzare il momento che sta attraversando per via dellada Covid-19 per ironizzare sul fidanzato Alessandro Matri. Grazie al suo seguitissimo account Instagram, la ragazza come il resto della popolazione italiana ha manifestato la sua sofferenza nel rimanere a lungo all’intero della propria casa, ovviamente ha consigliato a i follower di rispettare le norme. A tal proposito la nota influencer ha voluto punzecchiare l’amore della sua vita, ovvero l’ex calciatore della Juventus dicendogli: “Agiuro che ti concedo due settimane di libertà, da solo con i tuoi amici (anzi ti obbligo)”. Un posto simpatico che ha divertito molto tutti coloro che la seguono sul social network. L’ex ...

PescaraCalcio : ????? LA LETTERA DEL PRESIDENTE [..] Vi invito a non violare la quarantena in occasione del weekend pasquale. Facci… - ilpost : A Wuhan è finita la quarantena - fabsworldx : Io che a fine quarantena cerco di vestirmi bene e mettermi scarpe con il tacco per uscire il sabato sera - ChristabelleNe7 : RT @Matteo_Cassol: Gli esperti di #Conte non hanno capito ancora nulla del coronavirus. In compenso hanno fatto sapere che c'è il 3% di pos… - daisyMi_ : RT @trasposta: con sta quarantena mi sto riabituando a non uscire di casa e alla fine di tutto ciò dovrò fare enormi sforzi per costringerm… -

Ultime Notizie dalla rete : fine quarantena Fine quarantena: quale sarà la prima cosa che faremo? Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Musumeci annuncia: “Trovata nave per quarantena migranti”

Una nave per la quarantena degli immigrati, pronta a ospitare fino a 488 persone. E’ la Motonave Azzurra della compagnia Gnv – Grandi Navi Veloci, dotata di protocollo sanitario per l’assistenza a ...

Coronavirus, Sala (regione Lombardia): “Venerdì raggiunto record mobilità, arrivati al 41%

Abbiamo comunicato questi dati ai prefetti che stanno predisponendo appositi controlli“, ha aggiunto Sala, ribadendo quanto già detto nelle scorse settimane. Di darci un contributo minimo, pari al pre ...

Una nave per la quarantena degli immigrati, pronta a ospitare fino a 488 persone. E’ la Motonave Azzurra della compagnia Gnv – Grandi Navi Veloci, dotata di protocollo sanitario per l’assistenza a ...Abbiamo comunicato questi dati ai prefetti che stanno predisponendo appositi controlli“, ha aggiunto Sala, ribadendo quanto già detto nelle scorse settimane. Di darci un contributo minimo, pari al pre ...