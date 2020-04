Senza il coronavirus sarebbe stata una strage

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 aprile 2020) C'è qualcosa che non va riguardo ponti e viadotti. È facile riandare al Ponte Morandi di Genova, ma il problema sta nella circostanza che vede troppo spesso, viadotti e ponti, in difficoltà. L'ultimo caso è successo in questi giorni ed era il ponte sul fiume Magra, vicino ad Aulla, al confine tra Liguria e Toscana. Il ponte, leggo, si è afflosciato, come fosse di carta e, se non c'era la pandemia che obbligava a stare in casa,una. Complimenti ai tecnici che ne avevano dichiarato la stabilità. Vogliamo guardare dentro a chi gestisce queste cose, per capire se i tecnici sono veramente tali o si tratta di uno pseudonimo?