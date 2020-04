Jesus – Gesù: il film evento in onda stasera a Pasqua su Rai 1 (Di domenica 12 aprile 2020) Jesus – Gesù: trama e cast del film in onda stasera su Rai 1 Questa sera, 12 aprile 2020, in occasione della Pasqua andrà in onda in prima serata su Rai 1 il film Jesus – Jesù, una grande produzione internazionale diretta da Roger Young. Un evento che vede nel cast alcuni grandi attori come Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Luca Zingaretti, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca e Gary Oldman. Ma qual è la trama e di cosa parla il film Gesù, stasera in onda su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Jesus – Gesù: la trama del film Il film diretto da Roger Young fa parte del ciclo “Le storie della Bibbia”. Una grande coproduzione internazionale realizzata tra il 1993 e il 2002 insieme ad alcuni dei principali canali europei e americani. La pellicola racconta la vita e le opere di Gesù ... Leggi su tpi Pasqua in tv - su Rai1 il film Jesus alle 21 - 25 oggi domenica 12 Aprile 2020 : cast - la figura di Gesù - trama - anticipazioni

