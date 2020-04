Gli auguri di Pasqua di Giuseppe Conte da Facebook | “Oggi non sarà come le altre volte ma

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 12 aprile 2020) Si affida ancora una volta ai social il Premier. Glididiarrivano direttamente dal suo profilo ufficiale su. In questache passerà alla storia in tutto il mondo a causa del coronavirus e di quello che si sta facendo per arginarlo, con un lockdown che durerà almeno fino al 3 maggio 2020, le parole del Premier sono un messaggio di speranza per gli italiani. GLIDIDIEd ecco glidia tutta l’Italia per la: Buonaa tutti gli Italiani.A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità.Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in ...