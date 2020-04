Giaia Gozzi cocca di Maria De Filippi | l’inganno ad Amici 19

Ultime Notizie dalla rete : Giaia Gozzi

A quanto pare la bella cantante Gaia Gozzi in pochissimo tempo sarebbe diventata la cocca di Maria De Filippi, ma ora è stato svelato l’inganno ad Amici 19 da una persona molto vicina alla cantante.Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 19. La giovante artista, che ha trionfato al talent di Maria De Filippi soltanto la settimana scorsa, sta facendo parecchio parlare di sé e non in negativo. Come ...