Francesca Fialdini su Laura Chimenti del TG1: “Dico che è mia sorella” (Di domenica 12 aprile 2020) Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini fa una battuta su Laura Chimenti: “Dico che è mia sorella” E’ stata la giornalista del TG1 Laura Chimenti la prima ospite intervistata in studio da Francesca Fialdini nella puntata di Da noi a ruota libera di oggi, domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua. Dopo i collegamenti con Carlo Conti e Roberto Bolle, la conduttrice ha infatti ospitato in studio la giornalista che a febbraio scorso ha affiancato per una sera Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo e, facendola entrare, ha svelato sorridendo: “In tanti pensano che io e lei ci somigliamo molto, infatti io dico: è mia sorella!”. E la risposta della Chimenti è stata: “Tu sei il mio alter ego”. Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera: “E’ una Pasqua così diversa, così ... Leggi su lanostratv Roberto Bolle sorprende Francesca Fialdini : “Non me lo faccio mancare!”

Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno.

Da noi a ruota libera : Francesca Fialdini fa un appello a Italia Si (Di domenica 12 aprile 2020) Da noi… a ruota libera,fa una battuta su: “Dico che è mia sorella” E’ stata la giornalista del TG1la prima ospite intervistata in studio danella puntata di Da noi a ruota libera di oggi, domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua. Dopo i collegamenti con Carlo Conti e Roberto Bolle, la conduttrice ha infatti ospitato in studio la giornalista che a febbraio scorso ha affiancato per una sera Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo e, facendola entrare, ha svelato sorridendo: “In tanti pensano che io e lei ci somigliamo molto, infatti io dico: è mia sorella!”. E la risposta dellaè stata: “Tu sei il mio alter ego”., Da noi… a ruota libera: “E’ una Pasqua così diversa, così ...

CeccarelliL_ : Oggi in TV: “Da noi A ruota libera” su Rai1 nel giorno di Pasqua. Tanti gli ospiti per Francesca Fialdini… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Da noi ..... a ruota libera' con Francesca Fialdini del 5 aprile alle 17.35 su RAI 1: a Pasqua… - zazoomnews : Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno… - zazoomblog : Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno… - zazoomnews : Francesca Fialdini regalo inaspettato Il messaggio speciale che coinvolge i fan - #Francesca #Fialdini #regalo -