Cusano | incendio in una villetta la sera di Pasqua | evacuati alcuni anziani | VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 13 aprile 2020) Paura ladiMilanino. Un vastoha interessato unatra via Adamello e via Aprica.residenti raccontano di aver sentito uno scoppio poco prima di avvistare le prime fiamme. (Clicca qui per unda Facebook). L’è scoppiato poco dopo le 23.30.