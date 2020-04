Coronavirus, in Abruzzo la giunta Fdi approva la “pace legale con le imprese”. Sindacati: “Condono che tutela gli interessi di pochi” (Di domenica 12 aprile 2020) Si chiama “pace legale con le imprese”, ma per Sindacati e opposizione è un condono in piena regola. Con la crisi da Coronavirus le imprese sono sempre più in crisi, faranno fatica a ripartire e così la Regione Abruzzo guidata da Marco Marsilio (Fratelli d’Italia) ha trovato la soluzione: sanare tutti i contenziosi della Regione e degli enti pubblici, comprese le Asl, con le imprese private. Non solo: fino al 30 novembre saranno sospesi anche tutti i pagamenti dovuti dovuti per sentenze passate in giudicato. La “pace legale” è stata approvata dal consiglio regionale a maggioranza leghista lo scorso 6 aprile, sotto il nome di “Cura Abruzzo”. E così dopo la campagna di comunicazione da 39.500 euro affidata a un imprenditore vicino al centrodestra e il caso dell’assessore al Bilancio Guido Liris che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - salgono a 2120 casi in Abruzzo Sono 190 le persone guarite

