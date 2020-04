Baronissi | la Pasqua del sindaco Valiante | in strada con i vigili urbani

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scelto di trascorrere lain, insieme agli uomini della polizia municipale di, ildi Gianfrancoche, di persona questa mattina ha compiuto un sopralluogo nei pressi dei posti di blocco allestiti nei punti di accesso del suo comune. La valle dell’Irno si blinda così come tutti gli altri territori soprattutto per la serie di percorsi montani che potrebbero favorire scampagnate che potrebbero rivelarsi fatali per il contenimento del coronavirus. Il pericolo non è stato superato e occorre tenere ancora alzate le misure di contenimento. L'articolo, ladel: incon iproviene da Anteprima24.it.