Zocchi | evitare perdite di tempo su buoni spesa

(Di sabato 11 aprile 2020) Roma – “Sono passati piu’ di 10 giorni da quando la Regione Lazio con DGR n. 138 ha assegnato a Roma Capitale 7 milioni di euro per assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica e siamo ancora in attesa di capire come poter erogare questi aiuti alle persone, se in continuita’ con le modalita’ (su cui continuiamo a nutrire riserve) utilizzate dal Campidoglio attraverso il bando pubblico con i fondi della Protezione civile oppure far procedere i Municipi in autonomia.” “Dopo 10 giorni di retromarce da parte del Campidoglio viene chiesto alla parte amministrativa, e non alla parte politica, di fare una scelta senza neanche conoscere a quanto ammonta la cifra ripartita per ogni territorio. Visto il rifiuto del Campidoglio di attivare un tavolo con i Municipi che andasse oltre alla normale ...