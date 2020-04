Zingaretti: "Governo metta subito soldi nelle tasche degli italiani" (Di sabato 11 aprile 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti invita il Governo a mettere subito denari nelle tasche degli italiani, duramente provati dall'epidemia di coronavirus e dalla sue conseguenze economiche. L’esecutivo "faccia presto. Nel Lazio abbiamo una cabina di regia, ma ora il Governo deve agire perché dobbiamo mettere soldi nelle tasche delle persone affinché possano vivere" dice Zingaretti, da poco tornato alla vita pubblica, per quanto possibile, dopo esser guarito dal Covid-19.Il governatore del Lazio spiega che nella sua regione "i contagi sono stati contenuti perché si sono rispettate le regole, ma non è finita", perciò "tutti" devono ancora "rispettare le regole", con il lockdown che è stato appena prorogato fino al 3 maggio.Zingaretti accoglie poi con favore la notizia della nuova task force creata per la fase 2 dal Governo e affidata a ... Leggi su blogo Zingaretti - il Governo deve indicare con certezza i tempi di intervento

