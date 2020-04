Salvini alla messa di Don Tonante

ShooterHatesYou : Conte non ha affatto abusato di un discorso alla nazione per attaccare le opposizioni. Ha, in diretta nazionale,… - GianlucaVasto : In pochi minuti di #conferenzastampa, #Conte spazza via ore e ore di bugie sul MES, sparse sui social da Salvini e… - andrea_cioffi : 'Lotteremo fino alla fine per gli eurobond. L'Italia non è interessata al #MES, non è adeguato. Falsità da Salvini… - lamiadobermann : RT @ShooterHatesYou: Conte non ha affatto abusato di un discorso alla nazione per attaccare le opposizioni. Ha, in diretta nazionale, evi… - Marisa_Cavalli : RT @ShooterHatesYou: Conte non ha affatto abusato di un discorso alla nazione per attaccare le opposizioni. Ha, in diretta nazionale, evi… -

Salvini alla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini alla