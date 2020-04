Morto Luciano Pellicani, ex direttore di Mondoperaio e collaboratore di Craxi (Di sabato 11 aprile 2020) Un intellettuale vicino alla politica, ma che non si è mai riconosciuto negli apparati di partito. È Morto, a 81 anni, Luciano Pellicani, sociologo e giornalista, storico direttore della rivista del Psi Mondoperaio. Nato in provincia di Bari nel 1939, Pellicani si avvicina alle idee del socialismo riformista fin dagli anni universitari. Cresce a Napoli con la madre e nel 1964 si laurea in Scienze politiche con una tesi su Antonio Gramsci. Lavorando alla tesi, però, Pellicani si convince che "il comunismo non era una buona idea realizzata male. Era proprio un'idea sbagliata". A quel punto abbraccia le idee del socialismo riformista, che lo accompagneranno per tutta la vita. Nel 1976 arriva l'incontro con il segretario del Psi, Bettino Craxi. Il leader socialista, in un articolo, cita un saggio di Pellicani su Eduard Bernstein. Così il sociologo ... Leggi su agi Coronavirus - Anna dice addio al papà Luciano : “Diceva ‘non venite a trovarmi : sono immortale’. È morto da solo non mi do pace”

