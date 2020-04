Gruppo Sacro La Sentenza dona le offerte raccolte per la processione 2020 (Di sabato 11 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo nota del Gruppo Sacro La Sentenza inerente la donazione delle offerte raccolte per la processione 2020 Com’è ben noto, a causa dell’emergenza Corona Virus quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla nostra amata processione dei Misteri. Pertanto, la decisione unanime di tutti i consoli e dei collaboratori, è stata quella di devolvere le offerte già raccolte a supporto delle famiglie indigenti del territorio. In particolare, visto il difficoltoso momento in cui viviamo, abbiamo devoluto una spesa di beni di prima necessità che verrà suddivisa fra le famiglie più bisognose grazie alla Serve di “Gesù Povero” di Suor Maria Goretti. Con questo gesto – commenta il Capo Console Franco Gambino – tutti noi del “Gruppo Sacro La Sentenza” ... Leggi su tvio (Di sabato 11 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo nota delLainerente lazione delleper laCom’è ben noto, a causa dell’emergenza Corona Virus quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla nostra amatadei Misteri. Pertanto, la decisione unanime di tutti i consoli e dei collaboratori, è stata quella di devolvere legiàa supporto delle famiglie indigenti del territorio. In particolare, visto il difficoltoso momento in cui viviamo, abbiamo devoluto una spesa di beni di prima necessità che verrà suddivisa fra le famiglie più bisognose grazie alla Serve di “Gesù Povero” di Suor Maria Goretti. Con questo gesto – commenta il Capo Console Franco Gambino – tutti noi del “La” ...

tvio2 : Gruppo Sacro La Sentenza dona le offerte raccolte per la processione 2020 - SalvoSalento : @ros_aria7 @SemperAdamantes Anti FAKE NEWS. Se sei così ignorante da non capire cosa significa, te lo spiego con la… - mapi75 : @Ilsolito_In @museobrera Scusami. Non lo conosci anche perché ho sbagliato a scrivere. La chiesa è quella del santo… - ChiaroLeo : @VincenzoDeLuca E GRUPPO INFAMITORRESI, LUIGI MARI DICEVANO A CAPO, FORMARONO L'ANTICRISTO, LA DEMOCRAZIA, NON ESIS… - pascali_luciana : RT @MinervaArmata: Sullo sfondo uomini nudi o quasi (pastori?)che saranno d’ispirazione a Michelangelo per il famoso Tondo Doni. Incerte le… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Sacro Trapani: il gruppo sacro “La Sentenza” devolve beni di prima necessità Itaca Notizie Via Crucis, il Papa lancia un messaggio di speranza per credenti e non. E prepara il ‘dopo’

Che ha visto incoronazioni e funerali di papi, il sangue di un pontefice aggredito e la catarsi laica e religiosa di Wojtyla morente – per novanta minuti venerdì sera 10 aprile è diventata specchio di ...

Quest'anno niente processione delle bore a Storo

Non tutti però si rassegnarono e nel 2002 un gruppo di amici fondò il gruppo folk ‘I batedùr de bore’, raccolse ... ottenne il consenso del parroco Don Michele Balestra a partecipare a ...

Che ha visto incoronazioni e funerali di papi, il sangue di un pontefice aggredito e la catarsi laica e religiosa di Wojtyla morente – per novanta minuti venerdì sera 10 aprile è diventata specchio di ...Non tutti però si rassegnarono e nel 2002 un gruppo di amici fondò il gruppo folk ‘I batedùr de bore’, raccolse ... ottenne il consenso del parroco Don Michele Balestra a partecipare a ...