Ultime Notizie dalla rete : Come capire Come capire le ricerche scientifiche Il Post Come capire le ricerche scientifiche

I preprint sono una risorsa importante per capire come si sta muovendo la ricerca, soprattutto nel corso di un’emergenza sanitaria come l’attuale che richiede una risposta rapida da parte della ...

MES: quanta polemica. Ecco la verità su come e quando è nato

Scambi di accuse, spesso improprie, anche sulla "paternità" del MES, sono arrivati da una parte e dall'altra, con molte verità non dette. Sarebbe opportuno allora capire cosa è il MES "attuale" e come ...

